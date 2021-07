Légendes genevoises (5/5) – À Thônex, le roc diabolique qui bondit à Noël Bloc granitique hérité des glaciations, la Pierre-à-Bochet était connue pour dissimuler un trésor sulfureux. Marc Moulin

Selon la croyance, au douzième coup de minuit le soir de Noël, la pierre faisait un saut de carpe, découvrant ainsi, pendant un bref instant, un trésor aux origines maléfiques. FRANK MENTHA

Elle aura décidément eu un destin nomade. Quand on part à Thônex retrouver la Pierre-à-Bochet, autrefois située sous un tilleul au débouché du chemin de la Mousse sur la route de Jussy, on doit demander de ses nouvelles aux riverains, car le site est vide. À la station-service voisine, on connaît la douane voisine qui porte son nom, mais pas le rocher. Il est pourtant tout proche, au bout du chemin de Chantemerle. Une voisine lève le mystère: le bloc a été chassé par le chantier de la nouvelle route qui s’achève pour desservir le quartier de Belle-Terre, émergeant à quelques pas de là.