Crise énergétique – À Sion, le chauffage du futur vient du CO₂ L’EPFL et la HES-SO Valais-Wallis ont mis au point un système qui pourrait révolutionner les villes de demain. Julien Wicky

Les 33’000 mètres carrés du campus Energypolis à Sion sont chauffés et refroidis en utilisant cette nouvelle technologie. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) keystone-sda.ch

C’est une goutte d’optimisme dans un océan d’inquiétude. Alors que les alertes se multiplient sur les prix à venir du gaz et du mazout, que la crise climatique démontre ses effets partout sur la planète cet été et que la transition énergétique paraît s’enliser dans un nouveau débat sur le nucléaire, un tout autre signal résonne depuis Sion. Depuis le mois de juin, les 33’000 mètres carrés des trois nouveaux bâtiments de la HES-SO Valais-Wallis qui font face à la gare de la capitale valaisanne sont chauffés et refroidis grâce à… du CO₂. Une première mondiale brevetée par l’antenne valaisanne de l’EPFL.