Élections – À Singapour, le parti au pouvoir l’emporte, sans surprise Le PAP, au pouvoir depuis 1965, a remporté les législatives mais le Parti des travailleurs, dans l’opposition, a signé son meilleur score électoral.

Les bureaux de vote sont restés ouverts deux heures de plus, en raison des mesures sanitaires qui ont provoqué de longues files d’attente, le vote étant obligatoire à Singapour. KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG

Le parti au pouvoir depuis six décennies à Singapour a conservé sa majorité aux législatives organisées vendredi dans un climat particulier dû au coronavirus. Il a toutefois concédé à l’opposition un score historique. Le Parti de l’action populaire (PAP), au pouvoir depuis l’indépendance en 1965, a remporté 83 des 93 sièges et 61,2% des votes. Un résultat nettement inférieur à celui des dernières élections de 2015, où le PAP avait obtenu 70% des voix.

Pour sa part, le Parti des travailleurs, dans l’opposition, a remporté 10 sièges, quatre de plus par rapport à son meilleur score électoral. Le PAP «devra faire un examen de conscience important», a commenté un expert de l'Université de gestion de Singapour s’exprimant sur la chaîne locale CNA. «Ils doivent vraiment se pencher sur ce qui a contribué à cette performance» de l’opposition.

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a conservé son siège, mais avec un score en baisse. Bien que fort loin de la victoire, les partisans du Parti des travailleurs ont commencé à faire la fête dans l’un des bastions du parti, applaudissant et agitant des drapeaux. «Nous espérons que les cinq prochaines années seront meilleures, pour l’avenir de Singapour», a déclaré à l’AFP Miguel, l’un de ses partisans.

Meetings interdits

Les meetings avaient été interdits pour éviter les risques de nouvelles contaminations, mais la campagne en ligne a été animée avec des événements en direct sur Zoom ou Facebook. Par précaution, les personnes âgées avaient été invitées à voter en premier le matin. Les résultats sont attendus samedi matin.

Les Singapouriens devaient voter jusqu’à 20h00 locales (14h00 en Suisse) dans un créneau horaire strict de deux heures qui leur a été alloué pour respecter la distanciation physique. Mais les bureaux sont restés ouverts deux heures de plus, en raison des mesures sanitaires qui ont provoqué de longues files d’attente, le vote étant obligatoire à Singapour.

Cette mesure a rendu l’opposition furieuse. Dans un communiqué, le Parti Démocratique de Singapour a affirmé que certains de ses agents électoraux avaient dû quitter les bureaux de vote avant la fin du scrutin. «Certains bureaux de vote resteront sans surveillance quand les urnes seront scellées, ce qui pourrait mettre en cause les résultats», a ajouté le parti.

Élections critiquées

La riche île d'Asie du Sud-Est a été l’un des premiers pays touchés par l’épidémie de coronavirus du fait de ses liens étroits avec la Chine. Mais c’est une seconde vague de contamination issue des foyers de travailleurs migrants en avril qui l’a le plus affectée et l’a contrainte à instaurer un confinement jusqu’à la mi-juin. Singapour a enregistré plus de 45’000 cas de contamination mais les décès sont restés limités à 26.

L’opposition a critiqué la convocation d’élections, accusant le PAP d’être «irresponsable», mais les autorités ont rétorqué que le pays avait repris le contrôle sur l’épidémie et que les 2,65 millions d’électeurs du pays de près de 6 millions d’habitants pouvaient aller voter en sécurité.

( ATS/NXP )