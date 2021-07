Polémique en F1 – À Silverstone, Hamilton gagne le Grand Prix dans la controverse Le septuple champion du monde britannique s’est imposé devant son public après un accrochage avec Max Verstappen qui aurait pu avoir de graves conséquences. Luc Domenjoz

Lewis Hamilton a remporté le GP de Silverstone, mais son accrochage avec Max Verstappen au premier tour suscite la colère dans le camp de ses adversaires. AFP

La situation était plus qu’électrique au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Max Verstappen était en pole position. Lewis Hamilton partait à ses côtés. Le pilote Mercedes savait que sa vitesse de pointe était nettement plus élevée que celle de la Red Bull. Mais que cette dernière était plus rapide sur l’ensemble d’un tour.

La conclusion était évidente: Lewis Hamilton devait absolument doubler Max Verstappen dès le premier tour, sous peine de voir son rival prendre tranquillement le large.

Crash à 300 km/h

Deuxième après le départ, tentant le tout pour le tout lors de ce premier tour décisif, le pilote Mercedes profite de la ligne droite du fond du circuit pour se porter à la hauteur de la Red Bull. Pas suffisamment. Au moment d’aborder Copse Corner, un virage qui se négocie à fond de huitième, à plus de 300 km/h, sa roue avant gauche touche la roue arrière droite de la monoplace de Max Verstappen. Le Néerlandais part tout droit dans les rails, qu’il tape à plus de 250 km/h.