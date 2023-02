Nouvelle vie en Valais – À Sierre, le projet de McSorley est à bout touchant L’ancien homme fort de Ge/Servette est sur le point de signer un accord avec les autorités communales pour construire une nouvelle patinoire dans la Cité du soleil. Emmanuel Favre

Chris McSorley travaille déjà sur la construction d’une équipe à Sierre. KEYSTONE/MARCEL BIERI

De 2001 à 2020, Chris McSorley (60 ans) a coiffé les casquettes d’entraîneur en chef, de directeur sportif et de propriétaire de Ge/Servette en LNB, en LNA et en National League. S’il a quitté les Vernets pour Lugano en 2021 avant d’être congédié de son poste de coach le 8 octobre 2022, l’Ontarien n’a peut-être pas fini de croiser le chemin des Aigles dans l’habit de leur adversaire. La tunique rouge et jaune du HC Sierre, qui milite actuellement en Swiss League, mais que McSorley ambitionne de propulser à moyenne échéance au plus haut niveau du hockey helvétique.