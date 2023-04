Hockey sur glace – À Sierre, le dossier de la patinoire effectue un pas de géant Les autorités de la Cité du Soleil et la société Urban Project SA ont conclu un accord-cadre qui doit déboucher sur la construction d’un nouveau stade de glace dans le quartier de Condémines. Emmanuel Favre

C’est officiel: les autorités de la Ville de Sierre ont signé un accord-cadre avec Urban Project SA, une société basée à Genève et à Bulle et habituée depuis une décennie à gérer et à assumer la responsabilité de grands projets immobiliers.

Ses réalisations à Genève (Évolution+ au Quartier de l’Étang) et en cours de construction à Bulle (Small City, les Jardins de la Pâla, notamment) constituent les lignes les plus clinquantes de sa carte de visite.

Les objectifs de ce pacte: développer un écoquartier innovant dans la zone de Condémines sur une surface de quelque 50’000 mètres carrés et bâtir un centre sportif avec une patinoire susceptible d’accueillir un jour des rencontres de National League et des rendez-vous internationaux.

Quant à la société «Sierre Valais Sports SA» présidée par l’Ontarien Chris McSorley, elle aura pour mission de gérer et d'administrer le futur amphithéâtre sportif. Et, parallèlement, d'assurer le côté sportif, en particulier la montée en puissance du club local qui milite en Swiss League et qui a connu une saison 2022/2023 ordinaire (8e place, élimination en cinq matches au stade des quarts de finale après avoir augmenté son budget).

A ce stade du développement, selon les plans, le bâtiment de la patinoire (d’une capacité à définir avec les dirigeants du club de hockey) comprend également un hôtel, un centre d’expertise médicale et des commerces.

Dans son ensemble, le projet est devisé à 320 millions de francs. Le coût de la patinoire est, lui, estimé à 75 millions et sera financé à hauteur de 30 millions par les collectivités publiques, dont la Ville de Sierre et les communes du district.

On demande à une personne impliquée dans les méandres de ce projet d’évaluer le temps qui le sépare de la pose de la première pierre, voire du match de hockey inaugural entre (scénario fictif) le HC Sierre et le HC Viège. «De mon vivant, j’espère», souffle cet homme en bonne santé, pas encore quinqua.

Il ajoute: «Le nœud, en matière de délais, cela va être la gestion des oppositions. Parce que, dans ce genre de dossiers, il y a toujours des oppositions…»



De gauche à droite: Chris McSorley (président de Sierre-Valais Sport SA), Pierre Berthod (président de la Ville de Sierre), Christophe Roessli (administrateur de Sierre-Valais Sport SA), Xavier Jeanneret (directeur général d’Urban Project SA) et Christophe Bonjour (administrateur de Sierre-Valais Sport SA). bythewaystudio (LDD)

