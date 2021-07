Steve Rouiller parle avant le derby à Sion – «À Servette, on a l’habitude de se dire les choses» Le défenseur Steve Rouiller, encore sous le choc du 3-0 encaissé à Molde, fait le point avant le choc de dimanche à Sion, pour la reprise en Super League. Daniel Visentini

À Molde, Servette a perdu son capitaine Sauthier, touché dans un «tête-à-tête» avec Haugen. Quatre points de suture: il va peut-être manquer le derby à Sion. KEYSTONE

Peut-être que la gifle aura été salutaire. Peut-être seulement. Après la lourde défaite en Norvège, on saura dimanche en fin d’après-midi, après ce derby à Sion, comment Servette a réellement digéré son voyage à Molde en Conférence League.

Le 3-0 encaissé ne laisse déjà que peu d’espoirs pour le match retour de jeudi prochain. Il s’agit de penser maintenant, dans l’urgence, à ce premier match du championnat. Mais penser avec la gueule de bois, c’est penser dans la douleur.

Steve Rouiller ne le sait que trop bien. Le raccourci qui veut pointer du doigt la seule défense pour expliquer toutes les errances est simpliste. Pour autant, il ne fuit pas ses responsabilités. Trop d’erreurs, trop de cadeaux, trop d’imprécisions: c’est collectivement que le jeu défensif de Servette a fait défaut. Mais c’est aussi individuellement que la prise de conscience est nécessaire.

Sentiment de culpabilité

«Tu refais toujours le match dans ta tête, plus encore quand tu prends trois buts et que tu es défenseur, soupire le défenseur. C’est clair, sur le deuxième but, je suis au marquage (ndlr: d’Omoijuanfo). Il ne doit pas passer, c’est certain, mais voilà… Ça gâche tout, ça me fait ch…»

Le sentiment de culpabilité est toujours présent. Il doit être partagé par tous les Servettiens. Mais comment se relever après que les certitudes construites durant la préparation ont été piétinées par des Norvégiens même pas irrésistibles, seulement sérieux et appliqués?

Prendre ses responsabilités

«À Servette, on a l’habitude de se dire les choses, lance Rouiller. C’est bien beau de savoir jouer, mais si l’on n’arrive pas à travailler en équipe défensivement, cela ne sert à rien. On doit sans doute apprendre à être plus méfiants, plus malins, plus méchants, ne pas attaquer sans penser au repli défensif. Il ne faut pas tirer la sonnette d’alarme après un seul match, une défaite. Mais chacun doit prendre ses responsabilités.»

Curiosité du moment. Servette est à la veille de la reprise en Super League, avec un derby contre son meilleur ennemi ce dimanche, et il est déjà assis entre deux chaises. Conscient de ses capacités, frustré par ses égarements. Tiens: comme la saison passée.

«C’est bien beau de savoir jouer, mais si l’on n’arrive pas à travailler en équipe défensivement, cela ne sert à rien.» Steve Rouiller, défenseur central du Servette FC.

«Oui, il y a toujours ce sentiment d’inconstance, dit Steve Rouiller. Cette impression que nous payons toujours cash nos temps faibles, comme si nous ne pouvions pas les gérer, pas faire le dos rond sans encombre. Ce n’est pas une question de tactique, de système. Cela relève de la responsabilité individuelle. C’est pour cela que c’est frustrant. Mais nous avons maintenant un match, un derby. Et nous voulons effacer cette frustration à Sion, dimanche.»

Un derby sans ultras

Tout s’accélère pour les Grenat, qui viennent de commencer une série de quatre matches en dix jours (Molde, Sion, Molde, Lugano).

«Nous avons fait attention à la récupération, assure Rouiller. En Norvège déjà, vendredi matin, avec de bonnes infrastructures à notre disposition et les physios qui ont bien bossé. Nous pensons déjà tous au derby. On verra après pour le match retour contre Molde, s’il y a quelque chose à faire. Mais ce derby nous tient à cœur, évidemment.»

Il va être curieux, ce derby. Ce premier match de la saison marque le retour du public. Mais les mesures décidées par Sion font jaser: secteur visiteur fermé et, surtout, billets nominatifs (le seul club de Suisse à l’exiger). Chez les ultras, c’est incompatible avec leurs principes. Il n’y aura donc pas la présence de ceux qui animent les rencontres, ni du côté de Sion, ni du côté de Servette.

«Sans eux, c’est moins stimulant, c’est différent et c’est dommage, regrette Rouiller. De notre côté, nous voulons montrer une réaction après notre défaite en Norvège. Mais il y a aussi l’idée d’être performant dans un derby. Parce que c’est important pour nos supporters et que nous ne l’avons pas été la saison passée.»

Effacer la contre-performance à Molde, bien commencer la saison, faire plaisir à ses supporters qui seront privés du derby: tout un programme, déjà, pour Servette.

Sion - Servette, dimanche à Tourbillon (16 h 30) Afficher plus Les absents À Servette, Schalk est blessé. Sauthier, touché au-dessus de l’arcade (quatre points de suture) dans un choc jeudi avec le Norvégien Haugen, est incertain. Retrouvailles L’ex-Servettien Kevin Bua, de retour en Suisse après une expérience en demi-teinte à Leganés, a pris le chemin de Sion. Servette était intéressé. Mais Sion lui a offert un contrat de trois ans et les conditions qui vont avec. Revanche Le dernier face-à-face entre Servette et Sion a eu lieu en avril dernier à Genève. Les Valaisans, qui jouaient leur survie en Super League, s’étaient imposés 5-3. Autant dire que les Genevois n’ont pas oublié ce moment et veulent leur revanche. D.V.

