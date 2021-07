Il était un grand espoir du foot suisse – À Servette Oberlin repart de zéro. Et il le sait Dimitri Oberlin, c’est beaucoup de promesses déçues, alors qu’il n’a que 23 ans. Avant le Servette-Lugano de dimanche, rencontre avec un attaquant qui veut rebondir en Grenat. Daniel Visentini

Dimitri Oberlin, 23 ans, des promesses déçues et une envie de rebondir en Grenat. ERIC LAFARGUE

Il faut se méfier des fulgurances et des promesses qui fusent à la vitesse de l’éclair. Pour Dimitri Oberlin, tout est toujours allé très vite, trop vite sans doute. Il y a quatre ans, il était ce joueur qui, par la seule grâce d’un match exceptionnel contre Benfica (deux buts, un assist, un penalty provoqué, victoire 5-0!), avait stupéfié tout le monde. Il était alors Bâlois, mais son histoire volait déjà de hauts et de bas. Pour la première fois, le temps s’est ralenti pour lui. Il s’est engagé à Servette et sait qu’il y joue sa carrière. À 23 ans. Un pari pour le club, une opportunité à saisir pour le joueur. La dernière peut-être.