Avant Servette – YB – À Servette, l’Europe comme leurre? Parti pour jouer le maintien en Super League, le néopromu pourrait se retrouver européen au terme de la saison. Une bonne nouvelle? Plutôt oui, mais pas forcément. Florian Vaney

L’Europa League pour Servette, entre cadeau empoisonné et opportunité d’écrire l’histoire. Eric Lafargue

Pour Alain Geiger, il est forcément trop tôt pour en parler. Parce que dans le football suisse, la réalité du jour après jour a pris le pas sur celle du déjà très progressif match après match. «Pour l’instant, j’ai un suspendu et un incertain pour la venue de Young Boys mardi. Mais ça, c’est si personne ne se blesse à l’entraînement d’ici-là et si aucun joueur ne m’appelle pour me dire qu’il est coincé au fond du lit, lance l’entraîneur du Servette FC. Tout arrive tellement vite depuis la reprise…» Oui, tout se succède et se rapproche à vitesse grand V. À commencer par la fin du championnat et les divers strapontins qui seront distribués. Pour les Genevois, se pourrait bien être un ticket pour la phase de qualification de l’Europa League.