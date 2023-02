Des départs à la chaîne – À Servette, le grand chambardement est-il révélateur d’un malaise? Une vague de démissions, des tensions malsaines, des inimités profondes: derrière les résultats, tous excellents, la maison «grenat» traverse une période agitée. Le rôle de la société Genève Sport cristallise les critiques. Nicolas Jacquier

Autour du président servettien Didier Fischer, les départs se multiplient. Cette semaine, c’est le directeur sportif Philippe Senderos (à gauche) qui a été contraint de faire son sac. BASTIEN GALLAY

Depuis le printemps 2019 et son retour en Super League, Servette ne s’est jamais aussi bien porté. Les footballeurs de la Praille sont installés dans le fauteuil de dauphin d’YB, l’Europe des champions leur tend même les bras et ils peuvent espérer ramener la Coupe de Suisse à Genève. Un succès qui se décline aussi dans les autres entités de la maison «grenat»: les femmes du Servette FCCF jouent les épouvantails en LNA tandis qu’aux Vernets, le GSHC ambitionne de fêter le titre en National League, ce qui serait une première pour un club romand de hockey depuis le sacre de Bienne en 1983. Bénéficiant d’une audience plus confidentielle, Servette Rugby ne dépareille pas en tenant les premiers rôles dans son championnat de Fédérale 1. Partout, parce que les résultats suivent, l’excellence l’emporte. Voilà pour ce que l’on voit en surface, et qu’il convient d’apprécier à sa juste valeur.