Le football numérisé – À Servette comme ailleurs, les algorithmes disent tout Les Grenat attendent YB ce dimanche (16 h 30). En coulisse, les modèles mathématiques travaillent. L’analyste du club, Mathieu Feigean, décortique tout. Daniel Visentini

Mathieu Feigean, analyste du Servette FC, possède toutes les données de la moindre action d’un match. Et il les modélise pour faire progresser les Grenat. Lucien FORTUNATI

Il est là depuis deux ans et il travaille dans l’ombre. Mais il est peut-être celui qui connaît le mieux tous les joueurs du Servette FC. Mathieu Feigean, analyste des performances collectives et individuelles des Grenat, n’a pas besoin d’être un fin connaisseur de la chose foot. Il n’est pas entraîneur, il n’a joué que deux ans en juniors, mais grâce à son ordinateur, aux tonnes de données récoltées lors de chaque match et aux outils mathématiques pour les modéliser, ce titulaire d’un doctorat dans l’étude des systèmes complexes sait tout.

À la veille du Servette-YB de dimanche, la vérité numérique ne prédit pas encore qui va l’emporter. Non, pour prédictif qu’ils puissent être, les algorithmes dégagent des tendances, pointent le doigt sur des réalités chiffrées, aident à emprunter un chemin, pour l’équipe ou pour un joueur. Ça, c’est un travail qu’il faisait depuis un moment déjà.