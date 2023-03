Sortie en famille à Genève – À Saint-Jean, on vous aide à planter vos petites graines La 2e Foire aux Graines aura lieu ce samedi 25 mars. Au menu: échanges, conseils pratiques et ateliers pour petits et grands. Xavier Lafargue

Le petit monde des graines est toujours une découverte appréciée des enfants. Timothée Jeannotat/DR

C’est le printemps. La nature piaffe d’impatience, on affûte ses outils de jardinage… Trois, deux, un, plantez! Mais planter quoi? Des graines, pardi! Encore faut-il savoir les choisir et comment les semer. Cultivateurs en herbe ou plus chevronnés, la 2e Foire aux Graines vous permettra de vous aguerrir aux techniques de culture, mais aussi d’échanger des semences et des conseils pratiques auprès de professionnels.