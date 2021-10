Rencontre originale – À Saint-Jean, la mosaïque urbaine enjolive le bitume Un duo a improvisé des créations à partir de carreaux recyclés. Vingt pièces réalisées pour chasser la monotonie. Luca Di Stefano

Détail d’une des vingt mosaïques signées Sev et Greg, à Saint-Jean. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

À ceux qui les appellent «les artistes», Séverine et Grégory répondent avec un grand éclat de rire. «Non, juste des passionnés», lancent-ils face à cette bordure qu’ils ont entièrement recouverte de mosaïques. Celle où le duo a donné rendez-vous, sur le trottoir faisant face à la bibliothèque de Saint-Jean, est la dernière réalisée. La plus grande également. «On y a passé soixante heures.» Des couleurs, des formes plus ou moins régulières, des lettres, des traces de pattes, un soleil. Et le nom de Shiva, année de naissance et année de décès. «Un hommage à mon chat mort il y a deux mois», sourit Séverine.