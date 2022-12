Projet de transformation – À Saint-Gervais, les artistes mettent «les petits plats dans l’écran» Le théâtre rive droite célèbre l’Avent en postant une capsule vidéo par semaine, dans laquelle des acteurs partagent leurs recettes «raffinées». Katia Berger

Les chefs Adrien Barazzone, Bastien Semenzato, Léa Pohlhammer, Pierre Mifsud, Céline Nidegger, et, en dessous, Sarah André, Marius Schaffter et Jérôme Stünzi. THÉÂTRE SAINT-GERVAIS

Comme tout le monde, les comédiens mangent. Comme presque tout le monde, les comédiens cuisinent. Les comédiens mijotent. Souvent, ils font même cela très bien. Quand les comédiens vous donnent des conseils culinaires, en revanche, ils le font comme personne. Aussitôt que le geste, la parole et l’illusion s’en mêlent, leur métier tend à prendre le pas sur leur condition de simple mortel. Reste que partager une recette, en soi, ne suffit pas tout à fait à faire un spectacle.

Pendant la pandémie, le Théâtre Saint-Gervais a mis particulièrement d’inventivité à se «transformer» numériquement grâce aux aides mises en place par l’État. Bim: le coup de la vidéo gastronomique s’est tout naturellement imposé dans ce cadre! Des acteurs programmés durant la saison 2021-2022, des moyens audiovisuels, des secrets de cuisson: il n’en fallait pas plus pour lancer «Les petits plats dans l’écran plat», l’exemple même d’une bonne recette. Et gratuite avec ça.

Manquait encore le petit twist dramaturgique. Tout trouvé: les quatre capsules réalisées par Laurent Valdès ou Steven Wagner (de 5 à 10 minutes chacune) seraient publiées au compte-gouttes jusqu’à Noël 2022 dans l’insoutenable suspense d’un Avent hebdomadaire. À ce jour, trois sont déjà accessibles sur le site saintgervais.ch.

En guise d’amuse-gueule, on découvre l’exquis Pierre Mifsud («Conférence de choses», «La collection», «Vers l’oiseau vert»…), tablier à l’effigie de la série noué autour de la taille, qui «passe à la casserole» en «revisitant ses classiques»: une salade de pousses d’épinards aux chips de pita, amandes et pignons concassés, dattes, oranges et grenade. La gageure? «Réussir son entrée» en l’enrobant d’un style qui fasse exhausteur de goût.

Toujours devant les fourneaux de La Réplique, toujours sur la musique d’Andrès Garcia, Bastien Semenzato et Céline Nidegger (dont la compagnie Superprod est actuellement en résidence), consacrent le deuxième épisode à la préparation d’un Saint-Honoré en mode couple bricolo. Tandis que le plus improbable duo que forment Léa Pohlhammer et Adrien Barazzone (en marge d’une pièce à venir, «Violencia Rivas»), improvise entre deux apartés hispaniques sa confection burlesque des Porotos granados à la chilienne (ragoût de haricots blancs à la citrouille), à base de conserves surtout.

Enfin, la quatrième et dernière recette sera livrée ce jeudi 15 décembre par l’inénarrable collectif des Old Masters, lui aussi en résidence à Saint-Gervais. Marius Schaffter, Jérôme Stünzi et Sarah André, alias Estelle, Chris et Jesti dans leur récente «Bande originale», nous y révéleront, dûment masqués et sous-titrés, comment déconstruire une pizza afin de la ramener à son essence de salade tomate mozzarella, accompagnée d’un smoothie pâte-coca. Trois étoiles au Gault&Millau de l’absurde.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

