Théâtre d’épouvante – À Saint-Gervais, je est un autre jusqu’à dimanche En transposant les codes du cinéma d’horreur à la scène, François-Xavier Rouyer et ses formidables comédiens vous invitent à vivre une métempsychose en direct. Katia Berger

Avant de migrer dans des corps étrangers, l’héroïne incarnée par Pauline Belle ressent l’horreur de sa propre vie. SAMUEL RUBIO

Une scéno propice à la transmigration des âmes: ni trop réaliste, ni trop abstraite, équitablement parsemée d’éléments naturels (terre, roseaux, bruits de ressac, moulages de chats aux yeux luminescents) et de produits de l’ingéniosité humaine (bâche en plastique, dessin d’une structure habitable en impression 3D). Appuyée contre un rocher ostensiblement synthétique, une actrice (la Française Pauline Belle, très bien) présente son personnage: celui d’une «femme qui va mal». Et qui se lamente en conséquence: sa vie, en ces temps de catastrophe globale, «est faite de mille catastrophes» accumulées. Si bien qu’elle s’identifie à la victime d’un mauvais thriller. Bref, elle voudrait «se débarrasser d’elle-même sans mourir».

Vampiriser sans douleur

Un motard déboule dans cet entre-deux mondes, empathique. «Pourquoi tout ce qui vous arrive vous arrive?» s’interroge-t-il dans sa bienveillance. Hirsute, hagard, le paria (Romain Daroles, Romand d’adoption et fidèle du metteur en scène) va lui servir de guide – de prêtre, de sorcier, de chamane. Poussant un cran plus loin l’identification dont elle a l’habitude, il lui propose de prendre possession d’autrui au sens démoniaque du terme, «le moi n’ayant au fond pas de limite, pas de contour». En devenant autre, il l’encourage à migrer jusque dans le corps d’un dinosaure, dans le bois d’une chaise, voire dans l’impalpable rayon de lune – «vous pouvez choisir la forme que vous voulez». En un mot, il va veiller sur elle tandis qu’elle expérimente la métempsychose. Deux jeunes femmes bien dans leur temps, bien dans leurs baskets (excellentes Julia Perazzini et Mélina Martin, promotions respectivement A et H de la Manufacture), passent justement par là: elles seront parfaites dans le rôle des proies.

Dans un no man’s land entre réel et imaginaire, Romain Daroles guide Pauline Belle dans ses pérégrinations. SAMUEL RUBIO

Au cinéma d’épouvante qu’il connaît de l’intérieur, François-Xavier Rouyer, un pied à Paris, l’autre à Lausanne, emprunte les éclairages lugubres, les bruitages inquiétants, quelques citations explicites et les cris d’angoisse à chaque pérégrination de l’être. L’auteur et metteur en scène maintient cependant son public bien ancré au théâtre. Car ce dernier n’est-il pas le lieu ensorcelé où, soir après soir, c’est en live que chacun, de part et d’autre du rideau, quitte son corps pour se projeter à qui mieux mieux? Ne promet-il pas de troquer son individualité contre celle d’un alter ego transitoire? Un double, juste le temps d’oublier un instant le sens matériel du mot «possession», au profit de sa portée métaphysique.

