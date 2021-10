Les Grenat privés d’un point – À Saint-Gall, Servette porte le fardeau d’une décision malheureuse Les Genevois n’ont pas brillé dimanche. Mais un but de Guillemenot à la 93e validé par M. Piccolo leur coûte le nul. Ils s’inclinent 2-1. Valentin Schnorhk Saint-Gall

Le Genevois Jérémy Guillemenot trompe Edin Omeragic. Au début de l’action, Ousmane Diakité était intervenu durement sur Alex Schalk. Pas de quoi invalider le but, selon l’arbitre. Keystone-ATS

Il faut commencer par la fin. Par cette longue 95e minute. Ce week-end, Servette a parcouru 360 kilomètres aller-retour pour que l’arbitre Luca Piccolo décide en toute fin de match ce qu’il adviendrait du résultat de ce Saint-Gall – Servette dimanche. Les Grenat peuvent l’avoir mauvaise: face à la VAR posée sur le côté de la pelouse du Kybunpark, le directeur de jeu a pu mûrir sa réflexion, le temps de voir et revoir la scène litigieuse et d’en discuter avec son assistant VAR Urs Schnyder, qui l’avait appelé. Jusqu’à prononcer la sentence: du point de vue de M. Piccolo, Ousmane Diakité ne faisait pas faute en intervenant avec décision (et son coude) par-dessus Alex Schalk. L’action se développera jusqu’à un centre au cordeau de Fabian Schubert, conclu dans le but vide par le Genevois Jérémy Guillemenot. 2-1 pour Saint-Gall. 0 point pour Servette.