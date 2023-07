Je suis trop vieux pour aller à Paléo. La preuve, l’année dernière, j’ai sué pour tenter d’apprécier le concert de PNL. Du rap neurasthénique avec des mots inaudibles. D’abord, cette musique file le cafard. Ensuite, j’ai l’impression de devenir malentendant. Ce qui est peut-être le cas.

Mais ne suis-je pas trop, vraiment trop jeune pour aller voir Maxime Le Forestier? Samedi prochain à Nyon, le chanteur à guitare, le folkeux de la langue française, inusable rêveur d’horizons californiens (sans doute un point commun avec PNL), aura la 46e édition pour lui tout seul. Le temps d’un apéro. Car juste après, le même soir, ce sera la ruée sur le rap new wave, Paléo sous les bombes rythmiques et lyriques d’Aya Nakamura, Damso et Dinos.

Ce bon Maxime a 74 ans. La première fois qu’il a joué sur les terres nyonnaises, c’était il y a près d’un demi-siècle, en 1974, pour le Folk Club de L’Escalier, ancêtre de Paléo. Daniel Rossellat, qui était précoce, se chargeait déjà de la direction des opérations. Dans un mois, le patron du festival fêtera ses 70 ans. Il est bon de rappeler qu’à l’époque – Daniel Rossellat avait une vingtaine d’années – la culture hip-hop dont est issu le rap poussait ses premiers cris à New York, sans considérer qu’un jour elle débarquerait en Europe.

Les décennies ont passé, les modes ont suivi, Maxime est resté. Tout comme le fan de rock, celui du rap, ou celui, plus récent encore, du renouveau techno, depuis peu représenté à Paléo. Il fallait bien une solide étude sociologique pour nous en assurer définitivement: l’esthétique que l’on contracte dans l’adolescence, on s’y attache jusqu’au tombeau. Avis à la jeunesse d’aujourd’hui, la troisième génération de festivaliers: Paléo se réjouit de programmer PNL dans cinquante ans.

