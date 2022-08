Européens de natation – À Rome, le Genevois Nils Liess replonge dans le grand bain Il a disputé ses premiers Jeux olympiques à Tokyo avant de travailler un an dans une assurance. Un podium sur 4 x 200 m comblerait le relayeur de Genève Natation. Pascal Bornand

Un an après les Jeux olympiques de Tokyo, Nils Liess replonge dans le grand bain. KEYSTONE/FRANCIS GILLIÉRON

Il n’a pas encore 26 ans mais on a l’impression qu’il fend les bassins depuis toujours. Et c’est bien vrai. Deux fois médaillé d’argent aux Championnats d’Europe juniors en 2014, Nils Liess nage depuis l’enfance. Champion précoce issu d’un vivier familial bouillonnant, le «papillonneur» a connu un envol lumineux avant de se glisser dans la peau d’un relayeur à succès, finaliste européen (6e), puis olympique (6e), l’an passé avec ses potes Roman Mityukov (22 ans), Noè Ponti (21 ans) et Antonio Djakovic (19 ans).