Ville de Genève – À Rive, l’initiative piétonne est en marche Le Conseil municipal valide le texte de la gauche avec le soutien du PDC. Le PLR et le MCG s’y sont vivement opposés, notamment pour des raisons de compensation de places de parking. Théo Allegrezza

Le Conseil municipal de la Ville de Genève siège dans le bâtiment de l’Organisation météorologique mondiale, à deux pas du Jardin botanique. TA

La «guerre des transports» a encore de beaux jours devant elle. Le débat du Conseil municipal de la Ville de Genève mardi soir en est un témoignage. Appelés à se prononcer sur l’initiative populaire «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé», les élus se sont écharpés sur l’épineuse question de la compensation de places de parking, s’accusant mutuellement de «malhonnêteté». Le PLR Pierre de Boccard a dénoncé les «incohérences» et les «oublis fâcheux» du texte – et de la gauche. «La droite préfère éructer plutôt que de trouver des solutions», cingle le socialiste Olivier Gurtner.