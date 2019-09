À quoi sert votre argent?

Lorsqu’on parle d’investissement, on a parfois tendance à s’arrêter à la question «Combien est-ce que ça peut me rapporter? ». Or, la notion d’investissement peut aussi avoir un double sens: savez-vous ce que vous apportez aux entreprises dans lesquelles vous placez votre argent?

Donner du sens à vos placements

Investir dans des fonds de placement par exemple, c’est investir dans l’économie réelle, c’est-à-dire dans la production de biens et de services. Il est alors possible de placer votre argent en fonction de vos centres d’intérêt et de vos convictions. Par exemple :

Soutenir l’économie locale

Protéger l’environnement

Encourager l’innovation

Au-delà d’un rendement potentiellement plus élevé, les fonds de placement peuvent également vous permettre de donner du sens à votre épargne.

Comprendre l’impact concret d’un investissement

Prenons l’exemple du fonds thématique Food for Generations, proposé en Suisse par Crédit Agricole next bank, pour comprendre l’impact concret d’un investissement.

L’objectif de ce fonds est d’investir de façon responsable dans la chaîne alimentaire, afin de relever le défi de l’évolution des habitudes alimentaires d’une population mondiale en croissance permanente.

Les entreprises sélectionnées par l’équipe de gestion sont actives dans le domaine de l’agriculture et de l’eau, dans la production et la transformation de produits alimentaires et de boissons ainsi que dans la distribution alimentaire et la restauration. De plus, elles répondent à cinq critères d’importance majeure pour une approche durable :

la gestion des forêts,

la qualité nutritionnelle,

la biodiversité, les déchets & la pollution,

les fournisseurs et les clients,

la gestion de l’eau.

Les entreprises concernées font l’objet de contrôles réguliers et sont retirées du portefeuille si elles ne respectent plus l’un des critères.

En investissant dans le fonds Food for Generations, votre argent contribue donc à nourrir durablement la population mondiale à travers le soutien à des entreprises responsables. Vous devenez acteur du changement en stimulant les économies socialement responsables.

Vous souhaitez adopter l’attitude «disruptive» en investissant dans les innovations de demain? C’est possible.

Vous souhaitez accompagner la transformation démographique mondiale en investissant dans les services aux séniors? C’est possible.

Mais surtout, il existe une multitude de fonds de placement pour investir dans ce qui vous tient à cœur.

Vos bénéfices ?