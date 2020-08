Tensions en mer Égée – À quoi riment les manœuvres turques en Méditerranée Le président Erdogan veut pousser les Européens à renégocier les limites de la souveraineté grecque et chypriote dans la zone. Jérémie Berlioux Istanbul

Le navire d’exploration «Oruç Reis», au centre, entouré de bâtiments militaires turcs, envoyé il y a quelques jours dans une zone revendiquée par la Grèce. Turkish Defense Ministry via AP, Pool

En déployant début août, sous très lourde escorte armée, deux navires d’exploration et de forage (l’Oruç Reis et le Yavuz) au cœur de la mer Méditerranée orientale, la Turquie a provoqué une nouvelle crise diplomatique et militaire avec ses voisins. La Grèce et Chypre, soutenues par l’Union européenne, dénoncent une violation de leur souveraineté. Sauf qu’Ankara considère que la zone en question lui appartient et elle est bien décidée à empêcher quiconque de s’y installer. L’enjeu de ces tensions est de taille: la délimitation des zones économiques exclusives (ZEE) de chaque pays et le partage des ressources qu’elles recèlent, dont des gisements de gaz naturel potentiellement très importants.