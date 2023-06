Évolution sociétale – À quoi bon célébrer la Fête des pères en Suisse? La célébration en l’honneur des papas est prévue ce dimanche 4 juin. Gilles Crettenand, coordinateur du programme MenCare en Suisse romande, explique son bien-fondé. Etonam Ahianyo

En Suisse, de plus en plus d’hommes veulent entretenir, dès la naissance, une relation directe avec leur enfant, sans avoir la maman comme intermédiaire. KEYSTONE

«Sois de la partie et participe à la Fête des pères suisses autour du 4 juin 2023!» Visible sur le site de maenner.ch, la faîtière des organisations suisses d’hommes et de pères, le message incite à reconnaître ce dimanche 4 juin l’engagement paternel dans la vie de tous les jours.



Cette célébration, qui existe depuis plus de cent ans aux États-Unis, a été lancée seulement en 2007 dans notre pays. En Suisse romande, elle est organisée par MenCare, un programme de maenner.ch. Interview de son coordinateur, Gilles Crettenand.