«Lutte des classes», «Stop à la Bourse casino» ou «David contre Goliath». La façon dont les figures de la politique américaine – d’Alexandria Ocasio-Cortez à Ted Cruz – s’emparent de l’incroyable affaire GameStop qui fait disjoncter Wall Street peut prêter à sourire. N’est-ce pas de bonne guerre? Ce récit épique d’une meute de boursicoteurs venant moucher les virtuoses de hedge funds tend trop de perches pour ne pas en saisir une.

Sauf que Wall Street n’est pas Disneyland. Et qu’une autre récupération de l’affaire – par de puissants intérêts financiers – apparaîtrait autrement plus problématique. Ce sont bien ces forces de l’ombre, plus que le désordre provoqué par la cavalcade des petits porteurs, que vise la figure démocrate Elizabeth Warren, en exhortant à ce que toute lumière soit faite par la puissance publique.