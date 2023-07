La loi et vous – À qui dois-je signaler le décès d’une personne proche? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. FRANK MENTHA

Si une personne de votre entourage décède, la première chose à faire est de le signaler à une ou un médecin et d’informer le bureau d’état civil.

Seul un médecin peut certifier formellement le décès d’une personne. Ce certificat médical, à son tour, est une condition préalable à l’acceptation de la déclaration de décès par le bureau d'état civil. Enfin, la confirmation de la déclaration de décès est nécessaire pour de nombreuses autres étapes, comme les funérailles.

Informer le médecin

Si aucun médecin n’était présent au moment du décès, les proches ou autres personnes proches ou présentes doivent informer un médecin: médecin de famille, médecin urgentiste ou un autre médecin confirmera le décès et établira le certificat médical de décès.

Notification du décès au bureau d’état civil

Le bureau d'état civil enregistre le décès. En règle générale, c’est le bureau d’état civil du lieu du décès qui est compétent.

La veuve ou le veuf ou le partenaire survivant est tenu d’enregistrer le décès. Les parents proches, les personnes qui vivaient dans le même foyer ou toute autre personne présente au moment du décès ou qui a trouvé le corps sont également tenus de s’annoncer. Si la personne décédée vivait dans une maison de retraite ou de soins, la direction de la maison est tenue de déclarer le décès. La notification doit être faite par écrit ou en personne dans un délai de deux jours; le certificat médical de décès doit être présenté en même temps que la notification.

Le bureau d'état civil confirme la réception de la déclaration de décès dès sa réception. Cette confirmation est une condition préalable pour les funérailles de la personne décédée.

Notification du décès à d’autres personnes et institutions

Au décès d’une personne, tous les droits et obligations sont transmis à ses héritiers. Afin d’éviter que les héritiers ne soient liés par des contrats plus longtemps qu’il n’est raisonnable et nécessaire après le décès du défunt, ils devraient obtenir une vue d’ensemble de la succession le plus rapidement possible et signaler le décès à toutes les personnes et institutions qui avaient une relation contractuelle avec le défunt: outre les banques et les compagnies d’assurances, il peut s’agir de la propriétaire, du bureau de la circulation routière ou d’associations.

Si la personne décédée a déjà désigné un exécuteur testamentaire de son vivant, celui-ci s’occupe généralement de la correspondance ultérieure avec les banques et les compagnies d’assurances et de la résiliation des contrats.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.