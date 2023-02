Lutte de territoires à Genève – À qui appartiennent les rives du lac? Après l’échec d’un projet de loi visant à rendre au public les rives du lac, la «Tribune de Genève» a procédé à une analyse territoriale des bords du Léman. Cathy Macherel Olaf König

Un aperçu du territoire convoité, ici à Collonge-Bellerive. CATHY MACHEREL

C’est un serpent de mer, ou de lac, devrait-on dire. Depuis des années, les rives du Léman sont l’enjeu de bagarres territoriales. Une lutte des classes, à vrai dire, qui se joue entre ceux qui désirent et ceux qui possèdent. À ma gauche, des représentants du peuple qui, au temps des canicules, souhaiteraient davantage d’accès à l’eau et revendiquent un droit de passage sur le littoral. À ma droite, des propriétaires riverains, qui entendent bien garder leurs privilèges et ne pas voir le prix de leur bien diminuer à cause de sentiers malvenus.