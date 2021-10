Réchauffement climatique – À quelques jours de la COP26, les grévistes du climat reprennent la rue Un millier de manifestants ont défilé de Cornavin à la place des Nations. En trois ans, le visage du mouvement a évolué: moins jeune, plus politisé. Théo Allegrezza

Le cortège est parti de la place des Vingt-Deux-Cantons, vendredi 22 octobre 2021. LUCIEN FORTUNATI

«La planète brûle: on attend quoi?» Reprenant comme thème la célèbre phrase prononcée par Jacques Chirac en 2002, un peu plus d’un millier de personnes ont défilé vendredi en fin d’après-midi dans les rues du centre-ville. C’est que dix-neuf ans après le Sommet de la terre de Johannesburg, un autre rendez-vous très important, si ce n’est décisif, se joue dans quelques jours, à Glasgow cette fois, à l’occasion de la COP26. Le mouvement de la Grève pour le climat avait donc à cœur de montrer que la mobilisation ne faiblissait pas.

«C’est la journée d’une grève internationale et c’est important de montrer que Genève participe», rappelle Myriam, une des organisatrices. Il ne s’agit que de la deuxième manifestation climatique depuis le début de l’année. Celle organisée en mai n’avait connu qu’un succès relatif. On est loin des immenses rassemblements spontanés de l’hiver 2018-2019, avant que la pandémie ne mette le pays – et une partie du monde – sous cloche.