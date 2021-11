Votations du 28 novembre – À quelle sauce accommoder les retraites des magistrats? L’initiative des Vert’libéraux a forcé le Conseil d’État à enfin présenter un projet de réforme. Marc Bretton

L’initiative des Vert’libéraux a été lancée en 2019. Le texte propose de verser aux magistrats l’équivalent de 70% d e leur dernier traitement durant vingt-quatre mois. KEYSTONE

L’initiative sur les retraites des magistrats cantonaux est le produit d’une collision entre une réforme de fond attendue depuis 2012 et l’affaire Maudet. Le 28 novembre, elle sera opposée à un projet de loi voté par le Grand Conseil, qui entend également abolir les «rentes à vie des magistrats», mais pas uniquement. Une question subsidiaire départagera les textes en cas de double acceptation.

Quelle est la différence entre les deux propositions? La première porte uniquement sur les conditions entourant les prestations délivrées en cas de départ des magistrats cantonaux et du chancelier. La seconde prévoit des montants différents, s’adresse également aux magistrats de la Cour des comptes et règle la question de leur prévoyance professionnelle.

Le poids de «l’affaire»

Lancée en 2019, l’initiative des Vert’libéraux entend rompre avec le régime antérieur. Alors que celui-ci octroyait aux conseillers d’États et au chancelier une rente après huit ans de mandat ou une indemnité unique en cas de départ avant cette date, le nouveau texte propose de leur verser l’équivalent de 70% du dernier traitement durant vingt-quatre mois. Les initiants cherchent, selon l’exposé des motifs, «à mettre les anciens conseillers et chanceliers d’États sur un pied d’égalité avec la population de Genève. À cette fin, nous proposons d’accorder les mêmes rentes et délais que ceux prévus par l’assurance chômage.» Le montant total versé ne pourrait en outre pas dépasser 70% des rentes cumulées. Selon le Département des finances, la rente versée représenterait donc 371’382 fr. au maximum par membre sortant du Conseil d’État pour la durée de versement envisagée.

L’initiative a été lancée dans la foulée des polémiques liées à la possible démission du magistrat PLR Pierre Maudet, pris dans les filets d’une enquête portant sur son déplacement à Abu Dhabi en 2015. Élu en juin 2012, l’intéressait approchait, courant 2019, du seuil lui donnant le droit de toucher une rente, à laquelle il a finalement renoncé.

Retard du Conseil d’État

Mais en réalité, le dossier était d’actualité depuis quelques années dans tous les cantons sauf à Genève. C’est que depuis 2012, un changement de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle rendait caducs les systèmes publics de prévoyance, y compris ceux des magistrats. Vu l’évolution, les changements de législation commencent à pleuvoir, en Valais, dans le Jura, à Fribourg et récemment dans le Tessin, sans oublier dans divers cantons alémaniques. En règle générale, les rentes à vie sont victimes de ces changements. À Genève, un projet de réforme a été déposé en 2013 par le Conseil d’État genevois, puis retiré sans qu’il ne dépose de plan alternatif, alors qu’en parallèle, la question de l’avenir de la Caisse de pension des fonctionnaires occupait les esprits.

«Nous voulons mettre les élus sur un pied d’égalité avec la population.» Les initiants

Pressé de toutes parts, le Conseil d’État dépose son nouveau projet en 2017. Il est étudié puis modifié par le Grand Conseil avant d’être adopté à l’automne 2020 en guise de contre-projet à l’initiative. Que demande le texte? Il sépare d’abord la question de l’allocation de «fin de service» de celle des prestations de retraite liées à la LPP. Ainsi, en cas de départ, l’allocation touchée par un ex-élu, équivalente à 50% du dernier traitement (30% pour les magistrats de la Cour des comptes), serait versée durant une période variant entre trois et cinq ans. Montant maximum: 663’182 francs par sortant.



En parallèle, les magistrats cantonaux cotiseraient pour leur retraite auprès de la Caisse de pension des fonctionnaires, qui fonctionne en primauté de prestation, un point imposé au Conseil d’État après de vifs débats. À l’origine, le gouvernement souhaitait disposer d’une caisse particulière. Si l’initiative était acceptée, la question du financement des retraites des magistrats cantonaux devrait donc encore être réglée. Par ailleurs, dans cette version, le sort réservé au chancelier est renvoyé à un autre texte.

Les mots d’ordre des partis ne suivent pas vraiment un axe droite gauche. Les Vert’libéraux, le PLR, l’UDC et le MCG soutiennent l’initiative et rejettent le contreprojet. Le PDC vote l’inverse, comme le PS, les Verts et Ensemble à Gauche. La question subsidiaire est tranchée. À noter que le PDC laisse ses membres libres de leur vote en ce qui concerne la question subsidiaire.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

