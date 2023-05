Private banking – À quelle banque se fier si l’on n’est pas ultrariche? Disposer d’une somme à investir entre 200’000 à 600’000 francs ne permet que rarement d’accéder à un mandat de gestion. Réflexions pour les investisseurs qui recherchent du conseil sans trop de frais. Myret Zaki

Certaines banques servent une clientèle affluente dès 30’000 francs. GETTY IMAGES

Les banques suisses sont connues pour être les spécialistes de la gestion des grandes fortunes privées, à savoir le private banking très haut de gamme. Mais qu’en est-il de la catégorie de clientèle qui a des avoirs entre 200’000 et 600’000 francs? Le segment qu’on appelle affluent, défini de manière large entre 100’000 et 1 million de francs, se voit généralement proposer des ETF et produits standardisés.