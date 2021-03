Assurances sociales – À quel prix les femmes doivent-elles travailler jusqu’à 65 ans? Le Conseil des États examinera lundi la nouvelle réforme de l’AVS. Un combat politique acharné se profile autour des retraites. Arthur Grosjean Berne

L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes est un sujet très controversé en Suisse depuis des années. Steeve Iuncker-Gomez

Une charrue à chiens. Voilà comment on pourrait qualifier le dossier maudit qu’empoigne ce lundi le Conseil des États à Berne. Le Conseil fédéral et le parlement s’échinent depuis des années à réformer la prévoyance sociale en Suisse. En vain. Le peuple dit systématiquement non. La dernière fois, c’était en 2017, pour refuser le projet mammouth d’Alain Berset qui réformait à la fois le 1er et le 2e pilier.

Cette fois, on a décidé de faire plus simple en s’attaquant d’abord à la seule AVS. Le problème? Les retraités vivent de plus en plus vieux et sont de plus en plus nombreux. C’est une bonne nouvelle pour la société, mais une moins bonne pour les caisses de l’AVS. Celle-ci a besoin d’argent, car les cotisations et l’argent des casinos ne suffisent plus à payer les rentes annuelles. Il manquait 1 milliard en 2019. Alors on tape dans la fortune qui se monte encore à plus de 33 milliards. On a certes gagné un bol d’oxygène en détournant 2 milliards de la réforme fiscale des entreprises. Mais cela ne suffira pas à l’horizon 2030.