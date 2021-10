La rédaction - À quand le mariage homosexuel d’un monarque?

Une future reine des Pays-Bas peut-elle convoler en justes noces avec une femme? Je ne sais pas vous, mais je ne m’étais jamais posé la question. Il me suffisait de savoir que les Néerlandais furent le premier peuple de l’histoire contemporaine à autoriser le mariage homosexuel, en 2001, vingt ans avant nous autres, fiers Helvètes. Il y a pourtant une petite catégorie de Bataves qui ont dû attendre encore plus longtemps que les Suisses: mardi seulement, leur premier ministre, Mark Rutte, a déclaré que la princesse héritière Catharina-Amalia n’aurait pas à abdiquer si jamais elle décidait de se marier avec une personne du même sexe!

Détail piquant: le chef du gouvernement a précisé qu’il était incapable de dire à ce stade quelles répercussions un tel mariage aurait sur la ligne de succession, dans le cas où un couple royal ne pourrait avoir des enfants qu’en recourant au don de sperme ou en passant par l’adoption. La Constitution stipule seulement que le successeur doit être un «descendant légitime». Le leader politique préfère que cette question-là soit tranchée le moment venu, estimant que pour l’instant ce débat est fondé purement sur des «situations théoriques». D’ailleurs, avant de pouvoir célébrer des fiançailles, la famille royale doit d’abord décrocher le feu vert du parlement.

«Les temps ont vraiment changé quand les institutions gardiennes de la tradition adoptent la nouvelle donne.»

Le plus amusant, c’est qu’on ne sait rien de la vie amoureuse de la princesse. La question d’un hypothétique mariage homosexuel a été soulevée dans un livre paru cet été. L’aînée de trois sœurs, Catharina-Amalia célébrera son 18e anniversaire le 7 décembre et sera dès lors en âge de succéder à son père en cas de décès, d’incapacité ou d’abdication. Majeure, elle sera également libre de se marier. Or, Peter Rehwinkel, auteur de l’ouvrage, soulignait que la princesse héritière serait obligée de renoncer au trône si elle décidait de s’unir avec une personne du même sexe. Ainsi en avait décidé le parlement il y a vingt ans. Le premier ministre actuel estime, lui, que les temps ont changé.

Je dirais même plus: les temps ont vraiment changé quand les institutions gardiennes de la tradition adoptent la nouvelle donne. Bien sûr, vous me rétorquerez qu’on parle là de royauté dans un pays progressiste, où la princesse héritière vient de renoncer à son allocation annuelle de 1,6 million d’euros parce que c’était indécent face aux difficultés traversées par son peuple durant la pandémie.

Homosexuels soutenus

Détrompez-vous! Même au sein de la famille royale britannique, on a célébré en 2016 le mariage homosexuel d’un cousin de la reine, Ivar Mountbatten. Quant au prince William, qui devrait hériter de la couronne après son père, Charles, il a déclaré en 2019 qu’il «soutiendra pleinement» ses enfants s’ils sont homosexuels. Bref, si les familles royales ont pour mission d’incarner leurs nations, force est de constater qu’une nouvelle ère a commencé. Honni soit qui mal y pense.

Andres Allemand

