LAURENT GUIRAUD

C’est reparti pour un jour. J’avoue qu’hier, j’avais envie de dire: «La grève TPG? Même pas mal!» Et d’applaudir le maintien du service minimum, qui suscitait l’admiration d’un frontalier aux Parfums de Beyrouth: «Ah bon, il y a une grève des transports? Je vois pourtant passer des trams. Sérieux, ils assurent un service minimum? Et la grève ne dure qu’un seul jour (ndlr: il ne savait pas à ce moment qu’elle serait reconduite)? Vous êtes top, les Suisses.». De son côté, il s’inquiétait de son retour en France et de la bien plus inquiétante grève des stations essence et raffineries, promettant de paralyser un pays dont la mobilité dépend largement de la voiture…

N’empêche que, s’il est toujours agréable de comparer avec les problèmes des voisins pour se rendre compte que tout ne va finalement pas si mal, avouons que personne n’a envie de voir s’éterniser cette grève. Marcher ses trois, quatre ou cinq arrêts de bus, ça va un moment, même si c’est plus facile pour ceux qui n’ont ni canne, ni rollator, ni ventre de grossesse, ni jeunes enfants, ni fauteuil roulant à se coltiner sur le trajet.

Et, prise dans le flot des passants avançant côte à côte sur les trottoirs, je me souviens de ces autres moments où l’on côtoie le Tout-Genève à pied, lâché par les TPG. À chaque problème sur le réseau notamment, avec des employés en chasuble orange qui ne savent jamais nous dire quand les rames repartiront. Et surtout, la neige! Souvenez-vous, en 2010. Cette monumentale tombée de neige qui a paralysé tout le canton, les bus patinant çà et là. Et où l’on devait, pas à pas, se frayer un chemin dans la poudreuse des trottoirs (plus à Onex qu’aux Pâquis, notez…). Qui sait, on se souviendra peut-être avec nostalgie de cette grève-ci dans quelques années. Mais j’en doute.

