Logements en Suisse romande – Immobilier: à quand la fin des prix records? Les PPE et les maisons individuelles deviennent de plus en plus onéreuses en raison de la forte demande et de la baisse de l’offre. Dans ce contexte, les prix continueront de progresser. Focus sur les cantons de Vaud, Genève et du Valais. Jean-Philippe Buchs

Le Parc des Crêts à Troinex (GE). Les prix de l’immobilier résidentiel ont augmenté cette année dans trois communes romandes sur quatre. 3N investissements SA

Comme pour d’autres branches économiques, la pandémie de coronavirus a accéléré les tendances qui se dessinaient déjà dans l’immobilier. «Le semi-confinement a montré que la maîtrise du chez-soi est devenue importante. C’est un gage de sécurité pour l’avenir. On s’est rendus compte que vivre dans un logement adéquat est plus important que de rouler avec une grosse voiture», relève Grégory Marchand, directeur de Barnes Suisse.

L’indice de la demande de logements, qui se base sur les abonnements de recherche conclus auprès des grands portails internet, est un bon indicateur. «Il montre une hausse de la demande pour des appartements plus grands et pour des biens situés dans le périurbain et dans les zones rurales. Le développement du télétravail nécessite d’avoir une pièce supplémentaire. Il permet de vivre à la campagne où les prix sont plus attractifs», observe Bertrand Mingard, directeur pour la Suisse romande de Realmatch360 qui agrège ces données. «Toutes les recherches, précise-t-il, ne finissent évidemment pas sur des acquisitions de biens, mais nos statistiques donnent la tendance du marché.»