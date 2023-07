ADRIAN DENNIS/AFP

Carouge, 16 juillet

Il y a vingt ans, je faisais des livres. En fait, durant toute ma vie, j’ai fait des livres. J’ai donc fait beaucoup de livres, tantôt comme imprimeur, tantôt comme éditeur.

J’en ai fait pour la médecine, pour les sciences humaines, pour les arts plastiques, pour l’archéologie, l’anthropologie, l’architecture, pour la musique, pour le théâtre, pour la littérature, j’en ai même fait pour les poètes, c’est dire que j’en ai fait beaucoup…

J’ai rencontré des auteurs d’exception, parfois même exceptionnels, je ne les ai pas tous compris, mais je les ai tous écoutés. Pas tant pour comprendre vraiment ce qu’ils me disaient sur le sujet qu’ils traitaient, et sur comment ils l’avaient traité, mais surtout pour comprendre comment je pouvais, par mon travail, servir au mieux le sujet dont ils m’avaient confié la mise en forme, pour l’amener à la mise en lecture… réuni dans un livre à la lumière du jour.

Ce n’est pas vraiment vrai que je n’ai pas cherché à comprendre. Bien sûr que j’ai été attentif, que j’ai questionné, quitte à passer pour un béotien. Souvent même j’ai été intéressé au point de suivre le livre sur son chemin commercial et même comment et par quel moyen il arrivait dans les mains du lecteur, pour entendre enfin ce que le lecteur en disait.

Bien sûr que j’ai aimé les livres, car, d’une manière ou d’une autre, ils parlent tous des humains. Et je dirai même tous les auteurs, malgré leurs inquiétudes, malgré leur fébrilité à mettre dans mes mains un enfant qu’ils savaient encore fragile et qu’ils avaient porté durant des années, parfois des décennies.

Moi, imprimeur ou éditeur, j’étais fatalement porteur de microbes et ma peau n’était pas aussi soyeuse que la leur. Aurais-je seulement eu pour leur création les yeux de Chimène?

Ces jours derniers en ouvrant mon journal («La Tribune»), en page une, je lis: «Le «roi de Stonehenge» venait de Suisse, une histoire d’il y a 4400 ans.» Je me dis: comment est-ce possible qu’un homme débarquant des Alpes suisses soit devenu roi dans les terres du nord, alors qu’aujourd’hui on peine à accueillir un «va-nu-pieds» des sables du sud.

Ce n’est donc pas la canicule de ces chaudes journées d’été qui m’assomme, mais bien d’avoir fait tous ces livres dans lesquels je plaçais l’espoir d’une lumière qui serve l’humanité… Essayé pas pu…

Jo Cecconi, éditeur

