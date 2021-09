Lettre du jour – À propos du mariage pour tous Courrier des lecteurs

AFP

Bernex, 2 septembre

Le libellé du vote du 26septembre nous est vendu sous un titre trompeur; le mariage, en effet, ne sera pas pour tous: l’amour entre deux personnes ne saurait justifier n’importe quelle alliance adoubée par l’État.

Pour exemple, le mariage entre un homme et sa nièce de 15ans follement amoureuse restera prohibé. C’est qu’un sentiment ne saurait servir de caution à l’altération d’une institution millénaire.

«Le mariage pour tous», avec ses relents égalitaires et généreux, inclusif pour suivre la tendance, reste une idée démagogique qui fait fi d’un principe fondamental du droit qui veut que si des faits semblables doivent être traités de la même manière, les faits, s’ils sont différents, doivent l’être de manière différenciée; il est alors abusif de parler de discrimination: tout distingue en effet les liens de deux individus de même sexe d’un vrai couple, fondement de la famille, assurant une descendance qui s’inscrit dans une filiation, soit une tradition conjugale qui constitue le fondement de notre société.

C’était naguère tellement évident que le législateur n’avait pas jugé utile de préciser que le mariage était l’union d’un homme et d’une femme!

Alors, avant de suivre le vent qui souffle aujourd’hui, posons la question: voulons-nous vraiment porter le coup de grâce à une institution déjà malmenée par les divorces, les naissances hors mariage et lesdites familles monoparentales? Il est d’ailleurs piquant de constater que les homosexuels sont parmi ceux qui tiennent le plus à l’institution du mariage, en cherchant paradoxalement à la dévoyer.

Ce qui reste le plus inquiétant dans le projet soumis au vote, c’est d’admettre le recours, pour les lesbiennes, à l’insémination artificielle (PMA), alors que le don de sperme reste l’exception justifiée pour les couples stériles. Car il est quasi certain qu’après la légalisation d’une procréation sans père, on aura celle d’une naissance sans mère par le moyen d’un ventre à louer (GPA).

Qui s’opposera alors à une mesure déjà autorisée à l’étranger? Ceux qui, au nom d’une non-discrimination et suivant la stratégie du salami, se seront déjà prononcés en faveur du «mariage pour tous»? (…)

Gérard Eperon

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.