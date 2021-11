Lettre du jour – À propos du manque de recul Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Thônex, 17 novembre

Il semblerait que les raisons principales des anti-vaccin soient «le manque de recul vis-à-vis du vaccin ARN» et «l’obligation de se soumettre à la vaccination».

Pourtant, lorsqu’un avion troque son système de navigation pour un autre, que les constructeurs automobiles introduisent de nouvelles pièces, que les neurochirurgiens emploient un nouvel instrument spécifique pour l’ablation de tumeurs, que les ingénieurs choisissent une nouvelle technique pour construire un viaduc, personne ne défile dans les rues sous prétexte qu’il n’y a pas assez de recul!

Et non, car nul ne connaît ces changements et leurs risques potentiels. En observant cette levée de boucliers savamment orchestrée par les réseaux sociaux, on ne peut s’empêcher de penser que les autorités sanitaires doivent se mordre les doigts de s’être montrées aussi transparentes que les motifs des anti-vaccin sont troubles.

La démocratie n’a-t-elle pas montré ses limites en estimant que des non-initiés seraient à la hauteur du défi de lutter solidairement contre une pandémie?

Quant à la défense de la liberté pour tous ceux et celles qui en font un légitime combat, ne serait-il pas plus noble de la mettre au service des migrants pris actuellement en étau entre la Pologne et la Biélorussie?

Une rébellion contre cette véritable honte à nos portes aurait le panache qui manque tristement aux antivax parfois manipulés…

Isabelle Valticos-Flahault

