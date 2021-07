Lettre du jour – À propos du bain des nourrissons Opinion Courrier des lecteurs

FRANK MENTHA

Bernex, 21 juillet

Je souhaite réagir à votre article «Les nourrissons ont droit à leur bain thalasso» du mercredi 21 juillet.

En effet, il y a bien longtemps que l’on ne baigne plus les nouveau-­nés en les savonnant hors de l’eau et en les plongeant en vitesse dans l’eau du bain…

Le message actuel transmis aux parents est que le bain doit être un moment de plaisir et de détente, facultatif, à effectuer lorsqu’on a le temps et que l’enfant est disponible, dans une eau chaude à 37-38° – cela paraît une évidence – sans savon et en offrant bras ou lange pour contenir l’enfant, qui a besoin d’être sécurisé. Ce n’est évidemment pas le professionnel qui baigne l’enfant mais ses parents.

Je suis ravie que la Clinique des Grangettes (16% des naissances à Genève) offre ce confort aux bébés nouveau-nés, mais un peu étonnée que cette clinique ait demandé l’exclusivité de cette formation au demeurant onéreuse.

Mais ce qui me choque surtout, c’est que l’infirmière interrogée dans l’article estime que le soin n’est pas reproductible par les parents chez eux.

Le plus grand soin que les professionnels de la naissance peuvent offrir aux parents est de les accompagner pour qu’ils trouvent eux-mêmes le chemin et les ressources pour s’occuper de leurs propres enfants en s’appuyant entre autres sur nos conseils.

Béatrice Van der Schueren, sage-femme depuis trente-deux ans

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.