Genève, 14 juillet

La page Événement de l’édition de la «Tribune» d’aujourd’hui demande «pourquoi certains seniors sont si odieux en ligne». L’article nous apprend que les trolls existent aussi parmi les plus de 60 ans, donc des trolls parmi d’autres! Méfions-nous de tomber dans des nouvelles stigmatisations visant les seniors dans leur ensemble.

Je constate qu’ils «libèrent leur venin sur la Toile» parce qu’ils maîtrisent les outils informatiques et parce qu’on les laisse faire. On les laisse déverser leurs propos d’intolérance et de haine sous la protection de l’anonymat. Propos souvent racistes, xénophobes, misogynes. Se cacher derrière un pseudo anonyme leur enlève la responsabilité de leurs propos.

Et combien sont-ils? Fort probablement que quelques dizaines auxquels on offre une plateforme de défoulement. Pourquoi la «Tribune» laisse-t-elle publier des propos odieux sous l’anonymat? Ce sont ces auteurs sous pseudo qui empoisonnent souvent le débat d’idées.

Tant que la «Tribune» continuera de publier les commentaires […] de ceux qui écrivent sous des pseudonymes fantaisistes éloquents, le pourrissement du débat reste garanti.

Si la «Tribune» se soucie vraiment du phénomène des trolls, elle devrait agir et enfin bannir les pseudos des forums internet et exiger la signature par le nom et le prénom comme cela se pratique pour les lettres de lecteurs, comme je signe la mienne.

Les trolls, pas nécessairement tous liés aux cheveux gris, disparaîtront. Se cacher derrière un pseudo anonyme leur enlève la responsabilité de leurs propos. Si l’on veut s’exprimer, il faut assumer la responsabilité de ses propos et ne pas se cacher derrière l’anonymat. […]

Ueli Leuenberger, président de l’Avivo, ancien membre du Conseil suisse de la presse

