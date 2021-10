Lettre du jour – À propos des inégalités de revenus Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Grand-Saconnex, 27 septembre

J’ai moi-même écrit que le fait de s’en prendre ainsi à la fortune n’était certainement pas adéquat: il s’agit en effet d’un impôt contesté, volatil, qui a été aboli dans bien des pays, et l’argent taxé a – en principe! – déjà été soumis à des impôts.

Il n’en demeure pas moins que le problème de l’inégalité croissante des revenus reste entier et qu’il faudrait bien s’y attaquer d’une manière ou d’une autre.

Quand 16% de la population se prive de soins faute de pouvoir payer les franchises élevées auxquelles son budget l’a contraint de souscrire, lorsque l’État doit (à Genève) verser 525 millions de subsides pour le payement des primes d’assurance maladie et je ne sais combien pour le logement à cause de loyers trop élevés, et que 36% des Genevois ne versent pas d’impôts car leurs revenus sont insuffisants (alors que 4% couvrent 48% des rentrées fiscales), tout cela n’est-il pas le signe d’un déséquilibre manifeste, dangereux pour la cohésion sociale?

On dénonce l’impôt sur la fortune… Ne faudrait-il pas aussi dénoncer la non-participation des employeurs aux frais de l’assurance maladie (cas à peu près unique au monde), un impôt sur les entreprises très bas en comparaison internationale (merci la RFFA!), une TVA à 7,7% alors qu’elle se monte à 20% environ dans les pays qui nous environnent?

Assez d’hypocrisie! Je n’éprouve aucune animosité contre les plus nantis, mais qu’ils se rappellent que, tout compétents et méritants qu’ils soient, ils n’auraient jamais pu acquérir leur aisance financière sur une île déserte! Les interdépendances ou interconnexions entre les membres de la collectivité, à tous les échelons, sont trop importantes pour que de tels écarts de revenus (ils sont 50% plus élevés à Genève qu’en moyenne suisse!) se justifient!

Jacques Morard

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.