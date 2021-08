Lettre du jour - À propos des activistes du climat

Ils fustigent nos autorités «qui ne font rien pour le climat», comme si c’était un problème politique. Je rappelle que les parlements sont là pour faire des lois, et les exécutifs pour les faire appliquer. Or toutes les lois du monde ne produiront pas un kilowattheure de plus que ce que l’industrie n’est capable de faire. Et si c’est pour pondre des inepties telles que cette loi CO 2 , heureusement refusée par le peuple, loi censée être dissuasive, mais qui ne dissuade rien du tout: qui va renoncer à prendre l’avion parce qu’il doit ajouter 30 francs à son budget vacances? Et qui est inutile: si on avait dit que l’argent récolté servirait à booster le développement des nouvelles énergies, j’aurais applaudi des deux mains, mais si c’est pour prendre dans une poche et remettre dans l’autre, je ne vois pas l’intérêt.