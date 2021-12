Lettre du jour – À propos de l’école à distance Opinion Courrier des lecteurs

Thônex, 23 décembre

J’ai lu le courrier des lecteurs du 20 décembre «École à distance: que fait le DIP?» et je suis touchée par ce qui s’écrit sur l’école publique genevoise.

Tout d’abord, l’école est soumise au secret médical. Seule la médecin cantonale, dans un courrier aux parents, peut recommander un test si un trop grand nombre d’élèves tombe malade. Pour le testing, c’est une décision politique de ne pas avoir choisi cette solution que les syndicats romands avaient demandée.

Lorsque les enfants sont malades, ils ont droit au repos à la maison. Avant le Covid, on laissait à l’enfant le temps de se reposer, puis on lui faisait porter ses devoirs et quelques tâches qu’il pouvait faire seul. Il ne rattrapait ensuite en classe que l’indispensable.

Aujourd’hui, tout le monde stresse et on veut de l’école à distance tout de suite. Il s’agit d’évaluer la situation individuelle de chacun et d’adapter en conséquence ce qu’il faut ou pas donner à l’enfant.

On ne peut pas laisser dire que l’école à distance fait défaut: à titre personnel, je l’exerce en parallèle de mon travail en classe depuis cinq semaines, comme bon nombre de mes collègues. C’est éreintant, mais on le fait avec professionnalisme pour nos élèves.

Il semble que l’auteure de la lettre citée n’ait pas eu de réponses claires à ses interrogations et elle a dû l’écrire dans votre journal. C’est dommage et dommageable pour une majeure partie des enseignants de ce canton qui fait son travail en présentiel et aussi en distanciel.

Nous avons pallié les manques de notre institution car tout nous manquait au moment de la fermeture des écoles. Nous nous sommes formés à la vitesse de l’éclair et avons donné, pour une grande majorité, du travail de qualité. Ce que nous réitérons à chaque fois qu’un élève est malade ou en quarantaine.

Valérie Délez Emery, enseignante primaire, déléguée SPG

