Lettre du jour – À propos de la liberté de culte Opinion Courrier des lecteurs

Jean-Paul Guinnard

Genève, 29 novembre

Lectrice assidue de votre journal, je prends la liberté de vous faire part de quelques réflexions sur la décision du Conseil d’État d’interdire «sine die» le culte public dans notre canton.

Le porte-parole du DSES a répondu aux représentants des communautés religieuses à propos de la liberté de culte: «L’État portera un regard bienveillant sur les mesures d’allégement des restrictions relatives aux services religieux accessibles au public dès que la situation sanitaire le permettra.» («TdG» du 28 novembre). Ah, il est beau, le langage de nos hommes politiques! Voilà ce que j’appelle «parler pour ne rien dire». […] Et cela, en nous faisant avaler (en attendant leur vaccin) leurs histoires de risque sanitaire à géométrie variable, selon leurs convenances. Car comment comprendre leurs raisonnements fallacieux? Se bousculer dans un marché bondé serait-il moins risqué que de prier dans une église (souvent très vaste), où les personnes se tiennent à distance sans s’agiter à droite et à gauche? Aller au fitness, c’est permis, aller à la messe, n’y comptez pas! Suer oui, prier non. Mais de qui se moquent-ils?

Pourtant, ils savent très bien, nos chers décideurs, qu’aucun cas de Covid n’est sorti de nos églises. Ils savent très bien que les fidèles ont fait preuve d’une rigueur exemplaire dans l’application des gestes barrières.

Mais rien n’y fait, ils persistent dans leurs décisions absurdes, irrationnelles et discriminatoires. Mon sentiment dans tout ça? Que certains ne seraient pas mécontents de nous sucrer les célébrations de Noël et de l’Épiphanie, histoire de faire enrager les chrétiens.

Complotisme? Certes, non. Il suffit d’avoir un peu de flair pour humer «l’air du bureau». La religion chrétienne – la plus persécutée de la planète – n’est pas en odeur de sainteté dans notre bas monde.

Anna Maria Truninger