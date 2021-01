Gastronomie antique – A Pompéi, on aimait les dattes farcies et la sauce de poisson Des récentes fouilles dans la ville ont mis au jour un thermopolium, une sorte de fast-food antique. Que pouvait-on bien y servir? Marino Nicola (La Repubblica)

Le thermopolium était une sorte d’établissement de «street-food», sans tables ni chaises où la nourriture était consommée au vol, un paradis de la gloutonnerie sur le pouce. AFP PHOTO / POMPEI PRESS OFFICE

Avant, tous les chemins menaient à Rome. Et toutes les rues de Rome menaient à un thermopolium, où les Quirites (le «peuple romain») trouvaient de la nourriture et du plaisir. Sur place, ils se rassasiaient et s’adonnaient à leurs péchés de gourmandise. Ils étaient nombreux, car les enfants de la Louve étaient à la fois des fins gourmets et des gloutons. Ils voulaient de la quantité et de la qualité.

Les plats les plus somptueux étaient réservés aux banquets et surtout au repas du soir. En journée, cependant, les citoyens romains devaient manger à la hâte, souvent en pleine rue. En bref, déjà à l’époque, les gens vivaient de snacks. Le thermopolium était le paradis de la gloutonnerie sur le pouce. Un genre de restaurant, comme le suggère ce terme dérivé de thermos (chaud) et de poleo (vendre). Mais également une sorte d’établissement de «street-food», vu que la nourriture était consommée au vol. Le thermopolium ne comportait en effet ni chaises, ni tables, ni espaces intérieurs.

Un Red Bull au goût d’œuf

Il y en avait une centaine rien qu’à Pompéi. Le plus réputé était celui d’Asellina. Pour que les étrangers se sentent comme chez eux, Asellina avait recruté des serveuses d’origines diverses: Maria la Juive, Smyrina la Turque et Egle la Grecque, qui servaient avec grâce et efficacité des olives, de la focaccia et des pichets de vin aux clients. Les thermopoliums les plus populaires étaient le Falerno, le Cecubo et l’Aglianico, mais les palais les plus exigeants appréciaient tout particulièrement celui de Samo. La spécialité de l’établissement, c’était la posca, une boisson énergétique et désaltérante à base d’eau, d’œufs et de vinaigre. Le Red Bull de l’époque en quelque sorte.

Ceux qui souhaitaient manger assis fréquentaient plutôt les caupone, des établissements semblables à nos trattorias, souvent équipés d’un jardin et de pergolas feuillues, où étaient servis des légumes de saison, des fruits, du fromage, du pain et même de la mozzarella fraîche ou grillée. Le service était un plus, car les serveuses étaient toujours de vraies beautés, souvent exotiques. Dans la célèbre caupona de Salvio, les appétits des clients étaient aiguisés dès l’entrée par des images érotiques.

Dans chaque cas, l’offre alimentaire était gargantuesque, car les descendants de Romulus mettaient un point d’honneur à ne jamais manquer de rien à table. Ils étaient surtout de grands consommateurs de soupes à base de céréales et de légumineuses, agrémentées d’épices et d’arômes, comme le myrte, souvent enrichies avec de l’huile et des graisses animales et aromatisées avec du garum, la fameuse sauce de poisson. Le garum produit dans les ateliers gastronomiques de Pompéi était si célèbre et prisé que le poète Martial, tout en se plaignant de son coût prohibitif, le qualifiait d’incomparable.

Des fèves divines

Les citoyens nourrissaient également une obsession pour les fèves, qu’ils mangeaient en polenta, la fameuse puls fabata, mais également sous forme de chips, grillées avec la peau. Elles étaient considérées comme un aliment divin, à tel point que lors des rituels saisonniers, elles étaient présentées en offrande à Tacita Muta, la déesse des semailles et des récoltes.

Ce sont les Athéniens et les Macédoniens qui ont initié la capitale du monde à l’art de faire lever le pain. Un art qui est rapidement devenu un culte. Les 35 boulangeries de Pompéi vendaient quelque 85 variétés et tailles de pains différentes, du pain complet, souvent mélangé à de la farine de légumineuses et réservé aux pauvres et aux esclaves, au panis clibanarius, un pain blanc fin et délicieux réservé aux riches. En bref, les produits de boulangerie représentaient un business colossal. Le boulanger le plus célèbre de Pompéi, Giulio Polybio, était si riche qu’il investissait ses importants bénéfices dans l’achat d’antiquités égyptiennes et est ainsi devenu le tout premier antiquaire de l’histoire.

Mais les Romains, surtout les plus aisés, étaient aussi des mangeurs compulsifs de poisson et de fruits de mer. Lors des grands banquets, palourdes, patelles et huîtres étaient servis en entrée, aussi bien cuits que crus, avant les dorades, les dentés et les murènes. Une passion devenue tellement incontrôlable qu’en 115 av. J.-C., la Lex Aemilia, une loi réglementant la consommation de ces mets, fut promulguée. Et suivie aussitôt du développement du marché noir.

Cochon farci

Par ailleurs, les Quirites étaient tout aussi sensibles aux plaisirs carnés. Ils dépensaient des fortunes en perdrix laquées, en lièvres salés, en saucisses grillées et en copieuses spécialités, comme le porcus troianus, servi lors du célèbre dîner de Trimalchion, raconté par Pétrone dans le Satyricon. Il s’agissait d’un cochon farci, comme le cheval de Troie, mais fourré de cailles, de grives, de fauvettes, d’œufs et bien plus encore.

Si certains étaient particulièrement sophistiqués, comme les dattes farcies aux noix, aux pignons et au poivre, salées à l’extérieur et «frites» dans du miel cuit, d’autres étaient plus simples, comme la liba, une focaccia sucrée des plus basiques, mais très populaire. En réalité, la récente découverte du magnifique thermopolium du Regio V nous parle de nous. Car elle révèle que nos goûts descendent de ceux des Romains. Pompéi nous fait en quelque sorte découvrir l’archéologie du régime méditerranéen.