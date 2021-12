Satire sociale – À Pitoëff, Valentin Rossier dissèque le paraître Le comédien et metteur en scène genevois jette une lumière chirurgicale sur la pièce de Marius von Mayenburg «Le Moche». Katia Berger

Des quatre comédiens (Marie Druc, Lionel Brady, Valentin Rossier et Camille Figuereo), tous présentent plusieurs visages sauf le rôle-titre qui soumet le sien au bistouri. CAROLE PARODI

Le public genevois avait eu l’occasion de découvrir ce texte de l’Allemand Marius von Mayenburg il y a cinq ans, dans une mise en scène déjantée signée Julien George. Le meneur de la New Helvetic Shakespeare Company, Valentin Rossier, lui réserve en temps de pandémie un traitement à la fois plus existentiel et plus nosocomial. Sorti en 2007, «Le Moche» se prête il est vrai à plusieurs lectures, de la dénonciation des diktats esthétiques à l’anticipation de dérives mercantiles, ou de la réflexion sur l’identité individuelle à la mise en garde contre le conformisme.

Au Théâtre Pitoëff, Rossier plante la satire dans une scénographie élégante et efficace qu’il a réalisée avec Davide Cornil. Plateau nu, au centre duquel trône une banquette rotative tenant lieu tour à tour de table d’opération ou de lit propice aux ébats. Tout autour, de grands panneaux verticaux, recouverts de miroirs sur un côté. Les quatre acteurs les feront pivoter au gré de leurs entrées et de leurs sorties réglées chirurgicalement.

Changer de visage, les implications

Ingénieur reconnu, Lette (Lionel Brady) apprend de son chef Scheffler (Valentin Rossier) qu’il n’ira pas au congrès présenter sa nouvelle invention, mais qu’il y sera suppléé par son assistant (Camille Figuereo en blond). En cause? Sa «tête pas possible». Incrédule, l’homme sonde son épouse (Marie Druc, coupe au carré noire), qui confirme sa laideur «catastrophique». Une option s’impose: le recours au bistouri. Entre les mains du plasticien (Rossier, coupe au carré châtain), Lette change de visage: il devient extrabeau – même si son interprète, une fois les bandages retirés, n’a pas changé d’un iota, contrairement à ses trois confrères dotés d’au moins deux apparences chacun.

Camille Figuereo et Marie Druc, ici fils et mère en posture incestueuse, apportent talent et fantaisie à la distribution. CAROLE PARODI

Tout aux désirs érotiques qu’il éveille soudain auprès de mères (Druc en vert) et de fils invertis (Figuereo en brun), Lette en délaisse quelque peu sa recherche. Or, tandis que tous suivent son exemple en passant sur le billard, l’expertise professionnelle regagne graduellement ses galons au détriment de l’attrait physique, et notre héros se retrouve à nouveau écarté des projecteurs. Voilà qui lui apprendra, selon la fable et la ritournelle diffusée en bande-son, à «chercher à devenir quelqu’un d’autre», à céder à la tentation narcissique, bref à intervenir dans l’œuvre du bon Dieu.

Non, on ne basculera pas pour autant dans le débat sociétal sur le changement de sexe et la question transgenre. Loin de reprocher à ce «Moche» un quelconque opportunisme, on constate que sa forme intemporelle n’imprime aucune sorte d’urgence au propos. En retrait du monde, il préfère s’attarder, en légèreté, sur ses éventuels prolongements philosophiques. Et confirmer par la bande à ceux qui suivent son parcours que Valentin Rossier, depuis son «Hamlet» de 2013, entretient bien un penchant pour les unités psychiatriques des centres hospitaliers.

