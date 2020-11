Présidentielle américaine – À Philadelphie, l’espoir Biden après les émeutes raciales La principale ville de Pennsylvanie a été le théâtre de violentes manifestations la semaine dernière après la mort de Walter Wallace, un Noir abattu par la police. Le quartier de celui-ci a été placardé de panneaux anti-Trump et a voté contre le président américain. Jean-Cosme Delaloye Philadelphie

Maurice, un ami de Walter Wallace, à l’endroit où le jeune Noir a été tué la semaine dernière par la police de Philadelphie. Jean-Cosme Delaloye

Une bougie est encore allumée sur le sol à l’endroit où Walter Wallace, un jeune Afro-Américain, est tombé sous les balles des policiers. Certains messages en son hommage ont été soufflés par le vent et éparpillés sur le trottoir du quartier noir et pauvre de l’ouest de Philadelphie. En ce jour d’élection présidentielle aux États-Unis, le calme est revenu dans la rue après les émeutes la semaine dernière. Et un panneau «Votez Biden» a été placardé à un poteau à côté du mémorial de fortune créé pour Walter Wallace. «C’est OK, je préfère nettement ça qu’un panneau pour Trump», glisse Maurice, un Afro-Américain de 35 ans qui connaissait bien Walter Wallace et a été témoin de la mort de celui-ci. «Il faut vraiment que Trump parte.»