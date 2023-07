Réchauffement climatique – À Perpignan, la sécheresse mène les agriculteurs à arracher les arbres Les Pyrénées-Orientales n’ont pas vu la pluie depuis près d’un an. Arbres fruitiers et ceps de vigne sont condamnés dans une ambiance mortifère. Théophile Simon - Perpignan

Fabrice Haon et Domitille Zazzi, un couple d’arboriculteurs de Rivesaltes (Pyrénées-Atlantiques) devant leurs abricotiers décimés par la sécheresse, le 13 juillet 2023. THÉOPHILE SIMON

Une terre craquelée. Des dizaines d’arbres fruitiers décharnés. D’autres, plus nombreux, carrément morts sur pied. À perte de vue, de minuscules abricots fripés pourrissent sous un soleil implacable. Autrefois luxuriant, le verger de Fabrice Haon et Domitille Zazzi, un couple d’agriculteurs de la région de Perpignan, n’est plus que l’ombre de lui-même.