Récit d’un retour périlleux – À peine rentré, Thomas Pesquet rêve de décrocher la Lune L’astronaute, qui vient de passer six mois dans l’espace, n’est pas rassasié. Il peut raisonnablement espérer repartir un jour, mais beaucoup plus loin. Emmanuel Borloz

Dernier des quatre astronautes à être extraits de la capsule SpaceX mardi, Thomas Pesquet est le spationaute français qui a passé le plus de temps dans l’espace. Un atout pour la suite. AUBREY GEMIGNANI/NASA via AP

«Splashdown», pour reprendre la terminologie de la NASA. C’est à 4 h 33, mardi matin, que la capsule Dragon, de Space X, a tapé l’eau au large de la Floride dans le golfe du Mexique. Commandant de bord de la mission Alpha, le Français Thomas Pesquet retrouvait alors (presque) la terre ferme, après six mois passés dans l’espace. Récit d’un retour infernal.

Le retour sur Terre

Initialement prévu ce week-end, le retour sur Terre a été reporté pour raisons météo. Une bonne nouvelle pour les quatre membres de Crew-2 (Thomas Pesquet, le Japonais Akihiko Hoshide et les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur). Ce report leur a permis d’éviter «un retour long», qui aurait duré plus de dix-huit heures. Une fuite ayant été détectée sur la capsule, le retour au bercail s’est fait sans WC. Avec l’inconfort qu’on imagine.