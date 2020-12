Crainte de cyberattaque – À peine relancé, le vote électronique est déjà critiqué Après plusieurs fiascos, le Conseil fédéral veut à nouveau autoriser les cantons à mener des essais. Inutile et risqué, rétorquent ses adversaires. Florent Quiquerez

Au front Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr avance en terrain miné sur le dossier du vote électronique. Keystone

Un an après un rétropédalage remarqué, le Conseil fédéral tente à nouveau d’avancer sur le terrain miné du vote électronique. Ce lundi, le Conseil fédéral a présenté le nouveau projet qui doit permettre aux cantons de reprendre leurs tests. «Fribourg, Saint-Gall et Thurgovie sont intéressés», explique Walter Thurnherr. Mais pour le chancelier de la Confédération, qui incarne ce dossier, le défi sera non seulement de trouver un système infaillible, mais surtout de regagner la confiance de la population.

Ces dernières années, les polémiques liées à l’e-voting ont été nombreuses. Un des cantons les plus avancés, Genève, a décidé en 2018 de ne plus exploiter son système pour des raisons financières. Pire, l’an dernier, La Poste stoppait aussi le sien après que des hackers ont découvert plusieurs failles. À cela s’ajoute une initiative populaire lancée par des politiciens de gauche comme de droite pour exiger un moratoire. Bien que le coronavirus ait stoppé cet élan, la grogne reste palpable.