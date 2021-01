Handball – A peine arrivée, la Suisse réalise un exploit au Mondial L’équipe de Suisse, qui a appris son repêchage pour le Mondial 48 heures avant son entrée en lice, a battu l’Autriche (28-25) et file vers le tour principal. Un exploit. Robin Carrel

Emmenée par Andy Schmid, la Suisse a gagné son premier match aux Mondiaux en Egypte. AFP

Après les dernières heures qu'ils avaient vécues, disons que de voir les Helvètes être menés 3-0 après un peu plus de quatre minutes de jeu n'était pas vraiment une surprise. La troupe de Michael Suter a eu moins de 48 heures entre le moment où elle a appris qu'elle pouvait aller disputer son premier match d'un Mondial depuis le 17 mai 1995 - lorsqu’elle avait été éliminée par la France en quarts de finale du championnat du monde joué cette année-là en Islande - et le début de son match contre son voisin autrichien.

Contre-la-montre gagnant

Réunis mercredi, les Suisses se sont mis à l'isolement et ensuite soumis au test PCR réglementaire, qui a éliminé Jonas Schelker et Luka Maros, positifs et donc absents pour le début des festivités. Le lendemain, leur avion a été retardé de deux heures au départ de Zurich à cause de la neige et a atterri en Egypte vers 13h30.

Ne restait ensuite «plus que» quelque trois heures de bus pour enfin respirer l'air extérieur et rejoindre le Dr. Hassan Moustafa Sports Hall de Gizeh, sur la rive ouest du Nil, près du Caire.

Attaque retrouvée

Andy Schmid et ses coéquipiers ont vite repris le rythme après ce faux départ. Le score est passé à 5-5 après les dix premières minutes et même en faveur des Suisses au quart d'heure de jeu. Les Autrichiens avaient alors sorti leur gardien pour évoluer avec un attaquant de plus, tant ils ne trouvaient plus la faille dans la défense articulée autour des gardiens Nikola Portner - qui s'est même mué une fois en buteur - et Aurel Bringolf, pourtant pas franchement en réussite en première période.

Si la «Nati», au sein de laquelle le jeune Vaudois Medhi Ben Romdhane (19 ans) n’a pas pu entrer vu l’enjeu, a su serrer les rangs en défense d’entrée de jeu, elle a connu quelques ratés offensifs d’entrée. Seuls 62% de ses envois ont trouvé la cible en première période, bouclée sur un score de 13-13.

Ce problème a été réglé avec le thé dans les vestiaires: Samuel Rothlisberger, Andy Schmid et Lenny Rubin ont fait passer la marque à 17-14 dès l'entame de la deuxième mi-temps.

«Qualif» presque assurée

Ce «break» a permis à la Suisse de gérer la nervosité qui a commencé à grimper alors que les minutes défilaient. Cedrie Tynowski n’y est pas étranger, lui qui a été quasiment parfait au tir avec un magnifique six sur sept. Au final, grâce également à deux derniers remparts en verve et qui ont terminé la rencontre avec 29% d’arrêts, les Suisses se sont imposés 28-25 et ont fêté ça dans une belle farandole.

Ce succès, obtenu dans des conditions tout de même assez improbables, a très certainement le don de permettre aux hommes de l’équipe de Suisse de poursuivre leur rêve en Egypte. Les trois premiers de ce groupe de quatre passeront, en effet, dans le tour principal et il faudrait un tremblement de terre pour que les Autrichiens arrachent la victoire face aux deux autres équipes du groupe qui sont des ogres de la discipline: la Norvège (argentée lors des deux derniers Mondiaux) et la France (six fois championne du monde).