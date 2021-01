Communes – À Onex, les sorties des élus seront écolos et culturelles Le Conseil municipal a voté une nouvelle charte qui irrite la droite. Caroline Zumbach

L’écomobilité devra être favorisée lors des sorties des conseillers municipaux onésiens. CHANTAL DERVEY

La dernière séance du Conseil municipal onésien s’est déroulée dans une ambiance tendue. Au-delà de la question de l’interdiction de filmer les débats, qui fait l’objet d’un référendum, un autre point a également suscité l’ire de la droite. Il s’agit de la nouvelle charte des sorties du Conseil municipal, qui pointait en 24e place de l’ordre du jour.

Le document en question a pris une teinte résolument verte, affichant l’interdiction totale de prendre l’avion et précisant que «l’écomobilité est favorisée». Au-delà des modalités de déplacement, la charte spécifie également l’objectif de ces sorties: celles-ci doivent «avoir ou poursuivre un but culturel, créatif et innovant», permettre aux élus participants d’être confrontés à une réalité «communale» d’une autre commune, ville ou agglomération, tout en «menant à une réflexion et à la réalisation de quelque chose de concret pour la Ville d’Onex». Enfin, le texte indique que le développement durable doit être mis en avant.