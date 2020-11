Les Genevois du Pommier n’ont pas eu à forcer leur talent – À Nyon, Roberto Kovac et les Lions se sont fait plaisir Les joueurs du Grand-Saconnex ont su appuyer sur le champignon après la pause pour s’imposer (44-91) sans coup férir face à une formation de La Côte encore en apprentissage. Christian Maillard

Roberto Kovac s’est offert un bon entraînement au Rocher face au BBC Nyon de Jeff Dufour. Pierre Maillard

C’était une formalité et il n’y a pas eu de miracle. À Nyon, face à une formation qui n’évoluait qu’avec un seul joueur étranger, les Lions de Genève n’ont eu besoin que d’un quart, d’à peine plus de dix minutes, pour s’offrir une petite balade de santé. Le temps que le club de La Côte et son mercenaire, Maleye N’Doye, âgé de 40 ans, s’essoufflent, il a suffi au visiteur de resserrer sa défense et d’appuyer ensuite sur le champignon pour se mettre rapidement au show.

Dans ce combat inégal, ce derby du «Grand Genève» s’est ensuite joué autant dans la raquette qu’à l’extérieur de la peinture. Il aura surtout permis au leader du championnat de régler la mire, de faire tourner son effectif pléthorique, avec des jeunes qui ont pu se mettre en vitrine et montrer leurs qualités à leur coach.

«Peu importe l’adversité, c’est toujours un bonheur de jouer un match de basket.» Roberto Kovac, Lions de Genève

Au final, l’équipe d’Andrej Stimac s’est imposée sans coup férir, avec un plus de quarante points d’écart (44-91). Dans ce genre de rencontre à sens unique, prend-on tout de même du plaisir? La question a fait sourire Roberto Kovac, qui en a profité pour prendre de la confiance, même s’il s’est contenté d’un panier à trois points. «Peu importe l’adversité, c’est toujours un bonheur de jouer, surtout dans cette situation particulière de pandémie, s’exclame le Tessinois du Pommier. Mais un match comme celui-ci était surtout important pour ceux qui ont moins l’occasion de fouler le parquet…»

Avec 16 points inscrits, Brandon Kuba a su dans tous les cas saisir sa chance alors qu’Augustin Lacroix et Mohamed Chabouh ont pu aussi parfaire leur apprentissage face à des Nyonnais qui découvrent également pour la plupart le haut niveau. «Notre adversaire s’est bien battu durant une mi-temps, mais nous avions plus de joueurs sur le banc et d’énergie pour garder le rythme, poursuit le tireur d’élite des Lions. Il est évident que pour se battre aux rebonds, les jambes ont fait la différence. On en a profité pour peaufiner nos systèmes de jeu.» Un bon entraînement avant de recevoir Union Neuchâtel le 5 décembre au Pommier. Un autre match, une autre opposition.

Roberto Kovac, qui n’a pas connu de gros soucis face à Titouan Vanney et Nyon, est convaincu que les Lions ont les armes pour réussir un bon championnat. Pierre Maillard

De retour à Genève après une parenthèse à Zagreb et à Reykjavik, Roberto Kovac est convaincu que les Genevois «ont les armes» pour réussir un bon championnat et aussi bien qu’en 2015 quand ils avaient fêté leur dernier titre. Mais ce sera loin d’être une formalité…